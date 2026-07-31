Aydın Çine’deki orman yangınında ikinci gün: Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Büyük ölçüde alevlerin etkisini yitirdiği yangınının tahribatı günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Bölgede, geniş ormanlık alanların siyaha büründüğü, çok sayıda ağacın tamamen yandığı görülüyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı Kavşit Mahallesi mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile 315 personel görev alıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, Aydın İtfaiyesi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

Gece saatlerinde rüzgarın etkisini azaltmasıyla ekiplerin müdahalesi daha etkili hale gelirken, alevler büyük ölçüde etkisini yitirdi.

Öte yandan, havanın aydınlanmasıyla yangının geride bıraktı tahribat ortaya çıktı. Drone ile görüntülenen bölgede, geniş ormanlık alanların siyaha büründüğü, çok sayıda ağacın tamamen yandığı görüldü.