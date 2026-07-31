İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalya futbolunun ve dünya savunma tarihinin simge isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu; kariyerinin tamamını geçirdiği AC Milan, efsanevi kaptanının vefatıyla spor dünyasını yasa boğan haberi duyururken 6 numaralı formasının kulüp DNA'sındaki yerine vurgu yaptığı duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"SONSUZA DEK DNA'MIZDA KALACAK"

AC Milan resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır."

SADECE MİLAN FORMASI GİYDİ

Kariyeri boyunca sadece AC Milan forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Baresi, Kırmızı-Siyahlı ekiple 6 Serie A şampiyonluğu ve uluslararası alanda birçok kupayı kaldırma başarısı gösterdi. İtalya Milli Takımı ile de 1982 Dünya Kupası zaferini tadan efsane stoper, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı