İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
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İtalya futbolunun ve AC Milan’ın efsanevi kaptanı Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Futbol tarihinin en önemli savunma oyuncuları arasında gösterilen Baresi’nin vefatını Milan Kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.

İtalya futbolunun ve dünya savunma tarihinin simge isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu; kariyerinin tamamını geçirdiği AC Milan, efsanevi kaptanının vefatıyla spor dünyasını yasa boğan haberi duyururken 6 numaralı formasının kulüp DNA'sındaki yerine vurgu yaptığı duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"SONSUZA DEK DNA'MIZDA KALACAK"

AC Milan resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır."

İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

SADECE MİLAN FORMASI GİYDİ

Kariyeri boyunca sadece AC Milan forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Baresi, Kırmızı-Siyahlı ekiple 6 Serie A şampiyonluğu ve uluslararası alanda birçok kupayı kaldırma başarısı gösterdi. İtalya Milli Takımı ile de 1982 Dünya Kupası zaferini tadan efsane stoper, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı

İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İtalya, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti - Son Dakika
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