52 İlde Suç Örgütlerine Operasyon

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan detaylara göre, organize suç örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetlerine ağır bir darbe indirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen sürece; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı. Bu güçlü iş birliği ve titiz takip sonucunda, Türkiye genelinde 52 ilde düğmeye basılarak 216 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA KAN DONDURAN "TETİKÇİ" PAZARLIĞI

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin dijital mecralardaki faaliyetleri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İletişim platformlarında oluşturulan özel gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye çalışan veya tetikçilik yapmak üzere kendini pazarlayan şahıslar, siber polisinin radarına takıldı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütlerinin propagandasını yaptığı, faaliyetlerini duyurduğu, tehdit ile hakaret içerikli paylaşımlarla korku iklimi yaratmaya çalıştığı tespit edildi. Ayrıca mafya grupları arasındaki husumet ve rekabetin de bu platformlara taşındığı belirlendi.

SUÇU NORMALLEŞTİRİP GENÇLERİ HEDEF ALDILAR

Örgüt üyelerinin en dikkat çeken stratejilerinden birinin ise suç faaliyetlerini toplum nezdinde normal bir durummuş gibi gösterme çabası olduğu saptandı. Sosyal medyanın gücünü kötüye kullanan bu kişilerin, suç dünyasını cazip göstererek örgütlerine yeni ve genç elemanlar kazandırmayı hedefledikleri ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, suça özendirenlere ve gençleri hedef alan bu tür karanlık yapılanmalara karşı mücadelenin taviz verilmeden, büyük bir kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyonun duyurusunda, bu başarılı çalışmaya imza atan kahraman güvenlik güçlerine, istihbarat birimlerine ve adli makamlara özel olarak teşekkür edildi.