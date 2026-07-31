Pakistan\'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybederken, göçük altında kalan 10 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

PATLAMA METAN GAZI NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Maden yetkilisi Ghani Baloch, eyaletin başkenti Quetta'da bulunan kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama yaşandığını açıkladı. Patlamanın ardından madende büyük çaplı göçük meydana geldi.

10 MADENCİDEN HALA HABER ALINAMIYOR

Arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını belirten Baloch, göçük altında mahsur kalan 10 işçiye ulaşmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, göçük altında kalan madenciler nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiğini ifade etti.