Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü

Pakistan\'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybetti. Göçük altında mahsur kalan 10 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybederken, göçük altında kalan 10 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü

PATLAMA METAN GAZI NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Maden yetkilisi Ghani Baloch, eyaletin başkenti Quetta'da bulunan kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama yaşandığını açıkladı. Patlamanın ardından madende büyük çaplı göçük meydana geldi.

Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü

10 MADENCİDEN HALA HABER ALINAMIYOR

Arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını belirten Baloch, göçük altında mahsur kalan 10 işçiye ulaşmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü

Yetkililer, göçük altında kalan madenciler nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Pakistan, Güncel, Maden, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü Can havliyle kaçtı Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın 9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:54
İspanya sınırında felaket Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
08:39
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:45:38. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.