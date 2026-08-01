Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti - Son Dakika
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Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüyen öğrenci bir kadının yanına yaklaşan şahıs, sokak ortasında "Parayla beraber oluyor musunuz?" diyerek ahlaksız teklifte bulundu. Genç kadının o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine skandal görüntülere tepki yağdı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda karşılaştığı genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulundu. Genç kadının kayda alıp paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti. 

Gebze'de meydana geldi. Yolda yürüyen genç kadının yanına yaklaşan bir şahıs, kadına ne iş yaptığını sordu. Genç kadının "Ben öğrenciyim" yanıtını vermesi üzerine şahıs, skandal bir ifade kullanarak "Parayla beraber oluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Kocaeli, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BELEDİYEDE İŞTE TEKLİF EDEBİLİRDİ. 3 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    bu kara delik merakı insanları böyle rezil ediyo 1 0 Yanıtla
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