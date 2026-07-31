Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların vergilendirilmesinde asgari maktu vergi uygulaması devreye girdi. Düzenlemeyle mevcut araç fiyatları ve vergi üzerinde doğrudan değişiklik olması beklenmiyor.

Binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların vergilendirilmesinde asgari maktu vergi uygulaması devreye alınıyor. Konuya ilişkin hükümlerin yer aldığı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, otomobillere ilişkin özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi öngören maddeler de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kanun, binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların vergilendirme sistemine asgari maktu vergi standardı getiriyor.

Kanunla, mevcut uygulamada, motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon, menzil ve matrah gibi kriterlere göre nispi (oran bazlı) olarak vergilendirilen bu taşıtlar için yeni alt sınır mekanizması oluşturuldu.

Yeni sisteme göre, kapsama giren taşıtlar için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak ÖTV tutarının belirlenen asgari maktu vergi tutarının altında kalması durumunda, yalnızca asgari maktu vergi tutarı tahsil edilecek. Nispi vergi tutarının yüksek çıkması durumunda ise mevcut sistemdeki gibi oran üzerinden vergilendirmeye devam edilecek.

Bu uygulama binek otomobilleri kapsarken, yolcu veya yük taşımaya mahsus ticari araçlar ile motosikletlerin vergilendirilmesinde ise değişiklik yapılmadı.

SINIFLARINA GÖRE BELİRLENEN VERGİ TUTARLARI VE MUAFİYETLER

Düzenleme kapsamında binek otomobiller ve bu gruptaki diğer taşıtlar için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak tespit edildi.

Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile ATV'lerin bir kısmını içeren (L) sınıfı taşıtlarda ise sadece elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerinde olanlar kapsama alındı. Bu araçlar için asgari maktu tutarı 30 bin lira olarak belirlendi.

Buna karşılık, (L) sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kilovatın altında kalanlar, içten yanmalı motoru olanlar, iki tekerlekli motosikletler ve (T) sınıfındaki tarım-orman traktörleri ile bu sınıftaki ATV'ler, yeni uygulamadan muaf tutuldu.

Araç fiyatları ve vergi üzerinde doğrudan değişiklik olması öngörülmüyor

Halen satışı yapılan ve mevcut mevzuata göre hesaplanan nispi vergi tutarları, belirlenen maktu sınırların üzerinde kalıyor. Düzenlemeyle, mevcut araç fiyatları ve vergi üzerinde doğrudan değişiklik olması öngörülmüyor.

Kanunla Cumhurbaşkanına, belirlenen bu maktu tutarları veya yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları, yasal kriterler çerçevesinde 10 katına kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi verildi.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ

Uygulama, düzenlemenin gerekçe hükümlerine göre, cari dönemde vergi artışı oluşturmak amacıyla değil, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sektörel ve ticari değişimlere karşı idari kararların hızlı alınabilmesi için tasarlandı.

Uygulama, piyasadaki olası rekabet eşitsizliklerine ve fiyatlama yapısını bozucu gelişmelere karşı müdahale aracı olarak mevzuata eklendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 00349200 00349200:
    neyi 10 kata kadar arttırma yetkisi bu ???? maaşları arttıralım 10 kata kadar 2 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bu ince hesaplari askeri ucret yaparkende yapsaniz cok mutlu oluruz 0 0 Yanıtla
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