COP31 Müzakere Başkanı Bowen, ilk haftada 160 maddede iyi ilerleme olduğunu söyledi - Son Dakika
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COP31 Müzakere Başkanı Bowen, ilk haftada 160 maddede iyi ilerleme olduğunu söyledi

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COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen, Antalya'daki basın toplantısında ilk haftada 160 madde ve 60 yetki/görev tanımı üzerinde iyi ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bowen, dün gece üzerinde çalışılan kapsamlı taslak metnin ikinci haftadaki görüşmelere temel olabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, "COP31'in ilk haftasında bir dizi konuda iyi ilerleme kaydettik." diyerek görüşmelerin çok yapıcı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Bowen, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında basın toplantısı düzenledi.

160 madde ve 60 esaslı yetki/görev tanımı üzerinde müzakere ettiklerini belirten Bowen, "Bunların hepsi, tarafların bu hafta gerçekten iyi ve olumlu görüşmeler ile tartışmalar yürüttüğü konular. Beklendiği üzere, bazıları hafta boyunca teknik çalışma için daha fazla zaman gerektirecek." diye konuştu.

Bowen, "COP31'in ilk haftasında bir dizi konuda iyi ilerleme kaydettik." diyerek, görüşmelerin çok yapıcı bir şekilde ilerlediğini aktardı.

COP31 taslak metin çalışmaları

Bowen, dün gece kapsamlı bir taslak metin üzerine çalıştıklarını, bu metnin ikinci haftadaki görüşmeler için temel olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Metnin, önerilen mekanizmanın yönünü belirlemek üzere siyasi bir kola ve sahada somut eylemlere geçilmesi için bir uygulama koluna sahip olması gibi konuları içerdiğini ifade eden Bowen, 9 Kasım'da düzenlenen genel kurul toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte şeffaf yaklaşımlar ortaya koyma anlayışı doğrultusunda bu hafta süreci nasıl yürütmeyi planladıklarını açıkladıklarını hatırlattı.

Bowen, bu hafta heyet başkanları düzeyinde kapsamlı istişareler gerçekleştirildiğini, başkanlığın tarafların Başkanlık öncülüğünde hazırlanacak kararda neler görmek istediklerine dair söylediklerine ilişkin bir değerlendirme yayımladığını belirtti.

Görüşmelerin içeriği

Bowen, bazı konuların çok sayıda, bazılarının ise az sayıda tarafça dile getirildiğini bildirerek, bu konudaki görüşmeleri anlattı.

Taraflardan, değerlendirmelere ilişkin yazılı görüşlerini sunmalarını istediklerini dile getiren Bowen daha sonra bunları bir araya getirerek bir taslak metin hazırlayacakları bilgisini paylaştı.

Taslak metin sürecinde gelecek hafta bakanlar ve heyet başkanları düzeyinde görüşmeler olacağını vurgulayan Bowen, görevlerinin uzlaşmayla birlikte en iddialı sonuca ulaşılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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