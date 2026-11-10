COP31 Müzakereler Başkanı Bowen, Türkiye'nin hazırlığını överken hızlanma istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, iklim değişikliğiyle dünya genelinde çoklu krizlerden geçildiğini belirterek, "Çalışmaların hızlanması önemli. İklim değişikliği etkileriyle mücadele için tek yolumuz var. Türkiye ve Avustralya gerçekten bu konuda oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor." dedi.

COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bowen, Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Avustralya ve Türkiye olarak her zaman yakından çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ülkeler adına ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bowen, "Türkiye, harikulade bir hazırlık çalışması yapmış." dedi.

Bowen, dünya genelinde çoklu krizlerden geçildiğine işaret ederek, "Bir önceki COP'larda olduğu gibi yapay zekanın giderek hızlanmasıyla da mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde ülkelerin doğal afetlerle de mücadele etmeyi sürdürdüğüne değinen Bowen, "Daha önce bu krizleri yaşamayan ülkeler de etkilenmeye başladı. Bu yüzden çalışmaların hızlanması önemli. İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için tek yolumuz var. Türkiye ve Avustralya gerçekten bu konuda oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

"Pek çok ülkenin tamamen temiz enerjiye geçmesi için desteklenmesi gerekiyor"

Stiell de "Artık hedefimiz somut şekilde çalışmak ve ülkelerin hedeflerine ulaşmak için paralel şekilde çalışmaları için buradayız. Artık daha fazla insanı bu eyleme dahil etmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

COP31'in dünyada bütün olumsuz etkilerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirten Stiell, şöyle devam etti:

"Pek çok ülkenin tamamen temiz enerjiye geçmesi için desteklenmesi gerekiyor. Temiz enerji ekonomileri fosil yakıtların bağımlılığından kurtarma önünde önemli bir seçenek. Enerji talebinin yüzde 30'u mevcut teknolojiler kullanılarak daha temiz hale getirilebilir ve bu çözümlerin daha hızlı, daha fazla kişiye, daha fazla ülkeye ulaştırılmasına ihtiyacımız var. Elektriğe olan erişimin de geliştirilmesi için 180 civarında şirket 1,7 trilyon dolarlık bir yatırım çağrısında bulundular elektrik sistemlerinin iyileştirmesi için. COP31 Başkanlığının eylem gündemindeki bu bağlamda 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi de bu amaca ulaşmak için büyük bir mesaj veriyor."

Stiell, "Dostlarım, iklim değişikliği için hızlı bir ilaç elimizde yok. Dolayısıyla bu tür çalışmalar daha hızlı ivmenin kazanılması ve daha iyi bir iyileşmenin sağlanması için önümüzdeki tek fırsat." dedi.

ABD'nin COP31'e katılmamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Stiell, "ABD'nin katılmadığı ikinci COP toplantısı. Ama geçen sene Belem'de gördük, bu yıl da burada göreceğiz, ABD'de alt hükümet düzeyinde ve devlet dışı aktörler düzeyinde çok ciddi bir katılım söz konusu ve federal düzeyde alınan kararlara rağmen yine de çok ciddi bir iştah söz konusu. Bunun da genel anlamda bu yılın COP'una yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.