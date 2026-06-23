COP31 Vizyon Belgesi Londra'da Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31 Vizyon Belgesi Londra'da Açıklandı

COP31 Vizyon Belgesi Londra\'da Açıklandı
23.06.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra İklim Eylemi Haftası'nın açılış etkinliğinde, COP31 sürecinin öncelikli eylem alanlarını ortaya koyan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra İklim Eylemi Haftası'nın açılış etkinliğinde, COP31 sürecinin öncelikli eylem alanlarını ortaya koyan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfının ana partner olarak yer aldığı Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Eyleme Geçme Zamanı: Küresel İklim Eylem Gündeminin Hayata Geçirilmesi" başlıklı açılış ana etkinliğinde, Samed Ağırbaş açılış konuşmasını yaptı.

Sıfır Atık yaklaşımının, iklim mücadelesindeki rolüne dikkati çeken Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğindeki COP31 sürecinde temel yaklaşımlardan olacak "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Vizyon Belgesi"ni ilk kez uluslararası kamuoyuyla paylaşarak gelecek dönemin öncelikli iklim eylem alanlarını açıkladı.

Ağırbaş, iklim krizine karşı mücadelenin, çocukların geleceğini koruyan, gıda ve su güvenliğini güçlendiren, toplulukların dayanıklılığını artıran ve herkes için daha adil fırsatlar oluşturan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İklim eyleminin insanların yaşadığı alanlara ulaşması ve onların katılımıyla şekillenmesi gerektiğini ifade eden Ağırbaş, özellikle iklim etkilerine en fazla maruz kalan toplulukların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Samed Ağırbaş, COP31'in hedeflerden uygulamaya geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek Antalya'da düzenlenecek konferansın yalnızca bir diplomasi platformu değil, iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlara dönüştürüldüğü bir uygulama zemini olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye'nin sıfır atık alanındaki öncü rolüne değinen Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunun, Sıfır Atık hareketinin küresel ölçekte güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

"Sıfır Atık" yaklaşımı Emine Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası bir harekete dönüştü

"Sıfır Atık" yaklaşımının Emine Erdoğan'ın liderliğinde ulusal bir girişimden uluslararası bir harekete dönüştüğünü belirten Ağırbaş, bu vizyonun kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, israfın önlenmesi ve gelecek nesillerin korunması açısından küresel bir model oluşturduğunu aktardı.

Samed Ağırbaş, sıfır atığın yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını, toplumların kaynaklarla kurduğu ilişkiyi yeniden ele alan, sorumlu üretim ve tüketim anlayışını merkeze alan kapsamlı bir yaklaşım olduğunu anlattı.

Türkiye'nin medeniyet birikimine değinen Ağırbaş, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, ortak yaşam, kaynakların verimli kullanımı ve dayanışma anlayışının erken örneklerinden biri. Sürdürülebilirlik yaklaşımı insanlık tarihinin derinliklerinde yer alan bir değer." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğindeki COP31 sürecinde, Sıfır Atık yaklaşımının küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından biri olacağını belirterek, "İklim Eylemi için Sıfır Atık İstanbul Platformu"nun oluşturulduğunu hatırlattı.

Sıfır Atık çözümlerinin, emisyonların azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Ağırbaş, platform aracılığıyla küresel ölçekte iş birliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Samed Ağırbaş, COP31'in tasarımından operasyonel süreçlerine kadar ilk tam anlamıyla "Sıfır Atık COP'u" olması için çalışacağını belirterek konferansın küresel ölçekte savunulan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulandığı bir örnek oluşturması gerektiğini kaydetti.

İklim krizine karşı başarının yalnızca alınan kararlarla değil, çocukların daha güvenli bir geleceğe sahip olması, toplumların daha dirençli hale gelmesi, şehirlerin daha temiz ve sağlıklı olması ve iklim çözümlerinin insanların günlük yaşamlarında hissedilmesiyle ölçüleceğini vurgulayan Ağırbaş, tüm paydaşları ortak hareket etmeye davet etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Londra, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31 Vizyon Belgesi Londra'da Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Trump, İran’a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım Trump, İran'a yine rest çekti: Anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yaparım
Kanada’daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada Kanada'daki silahlı saldırıda polisin bir sivili vurduğu anlar kamerada
Skuter ile giderken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü Skuter ile giderken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

20:58
Ürdün Milli Takımı’ndan alkış alan hareket
Ürdün Milli Takımı'ndan alkış alan hareket
20:39
Putin’ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu
20:29
Messi’nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo’nun golünde bakın ne yaptı
Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 21:02:42. #7.13#
SON DAKİKA: COP31 Vizyon Belgesi Londra'da Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.