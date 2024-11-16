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Copacabana'da Açlık Protestosu

Copacabana\'da Açlık Protestosu

G20 Zirvesi öncesi aktivistler, 733 boş tabakla 733 milyon aç insanı temsil etti.

16.11.2024 20:46
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RİO DE İnsan hakları aktivistleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde, Copacabana Plajı'na dünya genelindeki 733 milyon açlık çeken insanı temsil eden 733 boş tabağı bırakarak zirveye katılacak liderlere, açlıkla mücadele çağrısında bulundu.

Rio de Janeiro, 18-19 Kasım tarihlerinde, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G20'ye ev sahipliği yapacak.

Teması "adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olarak belirlenen zirve öncesinde, Rio de Paz ve Vatandaşlık Eylemi isimli sivil toplum kuruluşları açlıkla mücadele eylemi düzenledi.

Sosyolog ve insan hakları aktivisti Betinho'nun "Aç olanın acelesi var" sözünden yola çıkan grup üyeleri, her biri 1 milyon açlık çeken insanı temsil eden, üzerinde kırmızı haç işareti bulunan 733 tabağı Copacabana Plajı'na bıraktı.

Plajdaki boş tabaklar, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada açlık çeken 733 milyon insanı temsil ediyor.

Kentin en hareketli noktası olan Copacabana Plajı'ndaki eyleme çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Kaynak: AA

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