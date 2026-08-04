Çöpler Altın Madeni\'ne İtiraz

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA ) - Sedat Cezayirlioğlu, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Derneği ve avukat Arif Ali Cangı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'ne verilen geçici faaliyet belgesinin geri alınması talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Başvuruda, geçici faaliyet belgesinin geri alınmasının yanı sıra belgeye ilişkin bilgilerin paylaşılması istendi.

Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki Anadolu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Erzincan Şubesi'ne, Maden Atığı Bertaraf-Depolama için hava emisyon, gürültü kontrolü ve atık su deşarjı izin konuları için 24 Temmuz 2026 tarihinde verilen geçici faaliyet belgesi hakkında bilgi verilmesi ve faaliyet belgesinin geri alınması istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dilekçe verildi.

Bakanlığa sunulan dilekçede, Anadolu Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Erzincan Şubesi'ne, "Maden Atığı Bertaraf-Depolama" faaliyeti kapsamında hava emisyon, gürültü kontrolü ve atık su deşarjı izin konularında 24 Temmuz 2026'da geçici faaliyet belgesi düzenlendiği belirtildi.

Belgenin, 13 Şubat 2024'te Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen yığın liçi sahası kayması sonucu yaşanan facianın göz ardı edilerek verildiği savunularak, kararın geri alınması istendi.

Dilekçede, Çöpler Altın Madeni'nin Türkiye'deki yığın liçi yöntemiyle altın üretimi yapılan en büyük tesislerden biri olduğu, işletmenin Fırat Nehri'nin kollarından Karasu ve Bağıştaş Barajı'na yakın konumda bulunduğu ifade edildi.

Madende, 13 Şubat 2024'te meydana gelen yığın liçi sahası kayması sonucu 9 maden işçisinin hayatını kaybettiği hatırlatılan dilekçede, olayın ardından çevreye yönelik risklere işaret edildi.

Bilirkişi raporlarında, çevredeki akarsu ve göletlerden alınan su örneklerinde ağır metal bakımından sınır değerlerin aşıldığının tespit edildiği aktarılan dilekçede, yaşananların "ekolojik yıkım" niteliğinde olduğu iddia edildi.

ÖNCEKİ YILLARDA YAŞANAN KAYMAYA DEĞİNİLDİ

Dilekçede, Çöpler Altın Madeni'nde daha önce de çevresel risk oluşturan olaylar yaşandığı ifade edildi.

Yığın liçi sahasında 27 Mart 2022'de kayma meydana geldiği, 21 Haziran 2022'de ise siyanür taşıyan borunun çatlaması sonucu yaklaşık 20 metreküp siyanürlü solüsyonun açık alana boşaldığının belirtildiği dilekçede, bu olayların ardından işletmeye idari para cezası uygulandığı ve çevre izin ve lisansının iptal edildiği aktarıldı.

Dilekçede, çevre izin ve lisansının 27 Haziran 2022'de iptal edildiği, maden faaliyetinin durdurulduğu ancak yaklaşık 3 ay sonra, 23 Eylül 2022'de yeniden faaliyete izin verildiği kaydedildi.

13 Şubat 2024'teki facianın ardından da madenin çevre izin ve lisanslarının iptal edildiği ve faaliyetinin durdurulduğunun açıklandığı belirtilen dilekçede, geçen sürede etkili denetim ve soruşturma yapılmadığı ileri sürüldü.

BİLGİ TALEBİNDE BULUNULDU

Başvuruda, geçici faaliyet belgesinin geri alınmasının yanı sıra belgeye ilişkin çeşitli bilgilerin paylaşılması da talep edildi. Dilekçede, şu sorulara yanıt istendi:

-718097 başvuru numaralı geçici faaliyet belgesi onayı için başvuru tarihi nedir?

-Başvuru için gerekli olan ÇED Kararı, hangi kurum tarafından verilmiştir, kaç tarihlidir ve hangi proje için verilmiştir?

-Geçici faaliyet belgesi başvurucuya iletilmiş midir? İletildiyse hangi tarihte iletilmiştir?

-Başvuruya konu Geçici faaliyet belgesinin belge numarası nedir? Geçici faaliyet belgesinin başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?

-Onaylanan geçici faaliyet belgesi hangi faaliyet için verilmiştir? Başvuru için Bakanlığa hangi belgeler sunulmuştur?