Çorlu Belediyesi Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Uygulaması ve Enerji Dönüşümü Hibe Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Çorlu Belediyesi Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Uygulaması ve Enerji Dönüşümü Hibe Projesi Tanıtıldı

Çorlu Belediyesi Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Uygulaması ve Enerji Dönüşümü Hibe Projesi Tanıtıldı

Çorlu Belediyesi, Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Uygulaması ve Enerji Dönüşümü Hibe Projesi'nin tanıtım ve imza törenini düzenledi. Proje, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından büyük potansiyele sahip olup, karbon emisyonu oranını azaltmayı hedeflemektedir. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, projenin önemini vurgulayarak, proje kapsamında yapılacak çalışmaların enerji verimliliğini artıracağını ve çevresel etkiyi azaltacağını belirtti. Törende, Çorlu Belediyesi ve Merkezi Proje Yönetim Ajansı arasında protokol imzalandı.

07.05.2024 14:21
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Çorlu Belediyesi Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Uygulaması ve Enerji Dönüşümü Hibe Projesi'nin tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törende kendilerine destekte bulunan Merkezi Proje Yönetim Ajansı yetkililerine teşekkür etti.

Projenin tüm bölgeye yararlı olacağını belirten Sarıkurt, "Küçük ölçekli yenilenebilir enerji uygulamaları çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından büyük potansiyele sahip." dedi.

Karbon emisyonu oranını 2030'da yüzde 40 azaltma projesinin uygulama aşamasına getirileceğini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sonunda projeyi şehirde yoğun talep alan ve herkesin severek kullandığı yıllık yaklaşık 8 bin kursiyeri bulunan ve 32 bin kursiyer yakınının da ziyaret ettiği Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda konuşlandırılmasına karar verdik.

Projenin temel amacı belediyenin kurumsal kapasitesini artırmak, şehirde yaşayan insanlarla iklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü konularında farkındalık yaratmaktır. Enerji üretiminin yanı sıra sistem devreye girdiğinde karbon emisyonu 107,2 ton azaltılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştireceğimiz çalışmalar, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak adına önemli bir rol oynayacak. Bu sayede, daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre için adımlar atacağız."

Konuşmaların ardından Sarıkurt ve Merkezi Proje Yönetim Ajansı Müdür Yardımcısı Rasa Surauciene protokol imzaladı.

Programın ardından katılımcılar proje uygulama alanı Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu inceledi.

TREDAŞ yöneticilerinden Toprak'a ziyaret

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) heyeti, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı ziyaret etti.

TREDAŞ Tekirdağ İl Müdürü Ümit Günay, Çorlu İşletme Müdürü Mustafa Samet Balta ve Çorlu İşletme Proje Tesis Mühendisi Yasin Ataş, Topak'a ziyarette bulundu.

Toprak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek heyete çalışmalarında başarı diledi. Göreve geldiğinden bu yana ilçe için projeler ürettiğini anlatan Toprak, kurumlar arası iş birliği kapsamında TREDAŞ ile çalışmalar yapacaklarını da kaydetti.

TREDAŞ heyeti de çalışmaları hakkında bilgi verdi, Toprak'a çalışmalarında başarı diledi

Kaynak: AA

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