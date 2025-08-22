TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde elektrik akımına kapılıp ölen 15 leylek bulundu.
Çorlu'nun Hatip ile Sarılar Mahallesi arasındaki kara yolunda vatandaşlar, leylek ölüleri görünce durumu yetkililere bildirdi. Çorlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gittikleri bölgede elektrik hatlarının altında 15 ölü leylek buldu. Yapılan incelemede leyleklerin elektrik akımına kapılıp öldüğü belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da 15 Leylek Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
