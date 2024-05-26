Çorlu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Çorlu\'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.D. idaresindeki 34 FNF 807 plakalı otomobil ile V.K. yönetimindeki 39 TE 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.05.2024 12:33
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Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki 34 FNF 807 plakalı otomobil ile V.K. yönetimindeki 39 TE 505 plakalı otomobil, Çorlu - Ergene kara yolu tren istasyonu mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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