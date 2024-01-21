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Çorlu'da Belediye'ye ait çöp kamyonu alev aldı - Son Dakika
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Çorlu'da Belediye'ye ait çöp kamyonu alev aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken Belediye'ye ait çöp kamyonu alev aldı. Kamyonun sürücü kısmı yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

21.01.2024 - 15:21,
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan Belediye'ye ait çöp kamyonunda, hasar meydana geldi.

Olay, ilçede Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çetin D., yönetimindeki 16 NGP 40 plakalı kamyonuyla seyir halindeyken sürücü kısımdan dumanların çıktığını gördü. Kamyonu yolun kenarına çeken Çetin D., itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin kısa sürede aracın ön kısmını sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, kamyonun sürücü kısmı yanarak zarar gördü. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

Çorlu\'da Belediye\'ye ait çöp kamyonu alev aldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorlu'da Belediye'ye ait çöp kamyonu alev aldı - Son Dakika
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