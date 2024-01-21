Çorlu\'da Belediye\'ye ait çöp kamyonu alev aldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan Belediye'ye ait çöp kamyonunda, hasar meydana geldi.
Olay, ilçede Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çetin D., yönetimindeki 16 NGP 40 plakalı kamyonuyla seyir halindeyken sürücü kısımdan dumanların çıktığını gördü. Kamyonu yolun kenarına çeken Çetin D., itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin kısa sürede aracın ön kısmını sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, kamyonun sürücü kısmı yanarak zarar gördü. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)
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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-
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