Çorlu\'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki fabrikalar mevkisinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bahçedeki hurdaların alev aldığını gören fabrika çalışanları, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında hasar oluştu.
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