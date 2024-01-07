10:47 • •
ÇORUM'da cinsel istismar suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan D.M.T, (41) polis uygulama noktasında yakalandı.
Polis ekipleri, ?dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde uygulama sırasında D.M.T isimli sürücüyü şüphe üzerine durdurdu. GBT sorgulamasını yapan ekipler, D.M.T.'nin cinsel istismar suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranmasının olduğu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyettik işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika