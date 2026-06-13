Çorlu'da Çöp Döküm Sahasında Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Çorlu'da Çöp Döküm Sahasında Bebek Cesedi Bulundu

13.06.2026 21:43
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp döküm sahasında yeni doğmuş bir erkek bebeğin cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp döküm sahasında yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Tekirdağ yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan çöp döküm sahasında poşet içerisinde hareketsiz halde bebek gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yeni doğduğu değerlendirilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Çöp Döküm Sahasında Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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