Çorlu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Çorlu\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fuhşa yer temini ve aracılık etme suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 29 cep telefonu ve bir flash bellek ele geçirildi.

04.05.2024 10:47
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhşa yer temini ve aracılık etme suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

Salonlarda bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 29 cep telefonu ve bir flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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