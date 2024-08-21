Çorlu'da Evde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Çorlu'da Evde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çorlu\'da Evde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

21.08.2024 13:43
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 45 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, hassas terazi, şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Evde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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