Çorlu'da hafif ticari araç çarptı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Ö.S. yönetimindeki 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.
Kazada S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ö.S. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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