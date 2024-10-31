Çorlu'da Hint Keneviri Operasyonu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri M.Y'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 50 gram esrar, 10 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş Hint keneviri, iklimlendirme çadırı, havalandırma fanı, 21 bitki besleyici sıvı gübre, termometre ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin 700 lira, 100 avro, 40 sterlin ile 71 leva ele geçirildi.

Zanlı M.Y. gözaltına alındı.