Çorlu'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Çorlu\'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 3 Yaralı
24.07.2025 13:50
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Çorlu'daki park yeri yüzünden çıkan kavgada 2 işçi ve 1 polis yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki inşaat firmasının işçileri arasında çıkan park yeri kavgasında başlarına çekiç darbesi alan 2 işçi ile olaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 8. Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın önünde, başka firmaya ait park halindeki kamyonetin sürücüsüyle inşaat çalışanları arasında, park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olaya firmalarda çalışan diğer işçiler de dahil oldu. Kavga sırasında, işçilerden H.G. ve S.D. başlarına gelen çekiç darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir polis memuru da hafif yaralandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Olayda yaralanan işçiler H.G., S.D. ve polis memuru ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili B.Ş., O.G., E.G., H.G., S.U., A.D., M.Ö. ve K.İ.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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