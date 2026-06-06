Çorlu'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

06.06.2026 17:33
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı,Kaza, saat 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı,

Kaza, saat 15.30 sıralarında Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Volkan Y. (27) yönetimindeki 59 AGA 615 plakalı otomobil, dönüş yapmak isteyen Mehmet Y.'nin kullandığı 34 BYT 396 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Volkan Y.'nin kullandığı araç, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasından altına girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Volkan Y., ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan iki otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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