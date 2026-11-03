Çorlu\'da kaldırımda vurulan kişinin 2 saldırganı 60 saatlik görüntüyle tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.'yi (38) tabancayla vurup yaralayan E.B. (16) ve R.A. (15), 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 20.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. S,T., kaldırımda yürürken, motosikletle yanına gelen 2 kişi, tabanca ile ateş açtı. S.T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 15 güvenlik kamera görüntüsünden izlenen 60 saatlik görüntü sonrasında olayı E.B., ve R.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.