Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Silahtar Ağa Mahallesi'nde, B.C. idaresindeki 59 AHP 890 plakalı motosiklet ile H.G. yönetimindeki 59 YV 444 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Süleymanpaşa'da makaron ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Altınova Mahallesi'nde A.B'nin iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 400 makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.G'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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