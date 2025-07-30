Çorlu'da Kaza, Sürücü Kemerle Kurtuldu - Son Dakika
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Çorlu'da Kaza, Sürücü Kemerle Kurtuldu

30.07.2025 12:40
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil takla attı, sürücü A.K. emniyet kemeri sayesinde yara almadı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, sürücü A.K. emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çorlu- İstanbul yolu Şahbaz mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.K., yönetimindeki 59 AAC 448 plakalı otomobili ile Şahbaz mahallesi yakınına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, orta refüje çarparak takla atarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü A.K. otomobilden, yara almadan çıktı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Kaza, Sürücü Kemerle Kurtuldu - Son Dakika

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