Çorlu'da kontrolden çıkan ekmek aracı takla attı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da kontrolden çıkan ekmek aracı takla attı, sürücüsü yaralandı

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Çorlu\'da kontrolden çıkan ekmek aracı takla attı, sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ Çorlu'da ekmek taşıyan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 37 yaşındaki sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, araç çekiciyle kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ekmek taşıyan hafif ticari aracın kontrolden çıkıp takla attığı kazada sürücü Rahmi Umut Ö. (37) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ekmek taşınan Rahmi Umut Ö., yönetimindeki 59 ALE 122 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçta yaralanan sürücü Rahmi Umut Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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