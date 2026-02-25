Çorlu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı

25.02.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet kamyonete çarptı, sürücü takla atarak yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, önce kamyonete ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletten savrularak takla atan sürücü Selçuk Tunahan Başak (19) yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Selçuk Tunahan Başak yönetimindeki 34 FLH 873 plakalı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen kamyonete, ardından park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Başak, takla atıp yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis, inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Tekirdağ, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama "İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
Görüntüler geldi Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 22:07:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.