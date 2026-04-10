Çorlu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kazımiye Mahallesi'nde S.E yönetimindeki 59 ALU 188 plakalı motosiklet, 34 MSV 804 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.E. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
