Çorlu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Reşadiye Mahallesi'nde, A.S. idaresindeki otomobil ile A.A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
