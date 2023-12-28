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Çorlu'da Oto Tamirci Dükkanının Önünde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Oto Tamirci Dükkanının Önünde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Çatışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

28.12.2023 - 16:06,
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'ndaki bir oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Otomobille gelen M.V., dükkan önünde bekleyen kişilere tabanca ile ateş açtı. Grubun da tabanca ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Araçların arkasına saklanarak açılan ateşte, dükkan önünde bekleyenlerden 5 kişi yaralandı. Otomobille gelen saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar E.C., S.G., S.D., S.D. VE. M.A.A.?nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, M.V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Çorlu\'da Oto Tamirci Dükkanının Önünde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorlu'da Oto Tamirci Dükkanının Önünde Silahlı Çatışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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