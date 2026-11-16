Çorlu'da otomobil motokuryeye çarptı, yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı

Çorlu'da otomobil motokuryeye çarptı, yaralanan kurye hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı. Yaralanan kurye Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü, kaza anı kamerada.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motokurye, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla kuryenin savrulduğu görülüyor.
Kaynak: AA
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