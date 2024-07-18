Çorlu\'da Plastik Atık Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde plastik atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri toplama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tesis çevresinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma sürüyor.
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