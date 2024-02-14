Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Çorlu\'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy\'de uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında bir otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu. Y.C. ve Y.K. gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 70 gram uyuşturucu ele geçirildi ve C.H. gözaltına alındı.

14.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Reşadiye Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.C. ve Y.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.

Evde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda C.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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