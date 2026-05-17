Çorlu'da şehit polis Erkan Tütüncüler'in Bafra'daki ailesine acı haber
Çorlu’da şehit polis Erkan Tütüncüler’in Bafra’daki ailesine acı haber

17.05.2026 18:39
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Evli ve bir çocuk babası şehit polis memuru Tütüncüler'in baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polislerimiz Samsun Bafralı hemşerimiz Polis Memuru Erkan Tütüncüler ve Polis Memuru Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehidimiz Erkan Tütüncüler'in cenaze programı netleştiğinde siz kıymetli basın mensuplarımıza bilgilendirmede bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

