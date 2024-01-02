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Çorlu'da SMA hastası bebek için yapılan bağış kumbaraları çalındı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da SMA hastası bebek için yapılan bağış kumbaraları çalındı, 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmını çalan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. SMA hastası bebek için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Çorlu'daki iş yerlerine konulan 100'e yakın kumbaradan 10'u çalınmıştı.

Çorlu\'da SMA hastası bebek için yapılan bağış kumbaraları çalındı, 2 şüpheli tutuklandı
02.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:34
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası kumbaraları çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler A.T. (30) ve F.E. (29), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SMA Tip-1 teşhisi konulan Yağız Batu için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen izinle yaklaşık 2 milyon doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatılmış, bunun üzerine Çorlu'daki iş yerlerine aile tarafından 100'e yakın yardım ve bağış kumbarası konulmuştu.

Üç gün önce bu kumbaralardan 10'unun çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Çorlu, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da SMA hastası bebek için yapılan bağış kumbaraları çalındı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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