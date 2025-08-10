Çorlu\'da Tarım Arazisindeki Yangın Fabrikaya Sıçradı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinden tül fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın, tül üretimi yapan fabrikaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
