Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Çorlu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

18.04.2026 20:34
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil devrildi, sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrildikten sonra duvara çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatip Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde iddiaya göre direksiyon başında rahatsızlık geçiren S.Ş. idaresindeki 34 MFD 067 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Otomobil duvara çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 20:35:00.
Advertisement
