Çorlu'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 8 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetime 157 polis katıldı.

Denetimde, polis ekipleri belirlenen bazı adreslerde arama yaptı. Bu adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçlarında kontrol edildiği denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.