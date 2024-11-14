Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetime 157 polis katıldı.
Denetimde, polis ekipleri belirlenen bazı adreslerde arama yaptı. Bu adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüphe üzerine durdurulan araçlarında kontrol edildiği denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 8 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?