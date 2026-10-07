Çorlu\'da Trakya personeline afet yönetimi eğitimi Türk Kızılay tarafından verildi

Çorlu'da Trakya personeline afet yönetimi eğitimi Türk Kızılay tarafından verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Kızılay, Trakya personeline "Afet Yönetimine Giriş Eğitimi" düzenledi. Çorlu Şube Başkanlığı ev sahipliğinde 29 Eylül-1 Ekim'de yapılan eğitime Edirne Şubesi personeli de katıldı; afet yönetimi süreçleri anlatıldı, personelin kapasitesinin artırılması amaçlandı.
Türk Kızılay Afet ve Toplum Hizmetleri Eğitim Müdürlüğünce Trakya'daki personele yönelik "Afet Yönetimine Giriş Eğitimi" düzenlendi.
Türk Kızılay Çorlu Şube Başkanlığının ev sahipliğinde 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına Edirne Şubesi personeli de katıldı.
Programda katılımcılara, afet anı ve sonrasında yürütülecek çalışmalar ile afet yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi verildi.
Eğitimle, personelin afetlere hazırlık ve müdahale konularındaki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amaçlandı.
Kaynak: AA
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