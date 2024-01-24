 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorlu'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorlu'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Çorlu\'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 09:51,
Abone Ol

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

-Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Ayaspaşa Mahallesi'nde iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi'nde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Saray, Çorlu, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


10:01
OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement