Çorlu\'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 1 Gözaltı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesine çevrilen evde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit ettiği T.A.'yı takibe aldı. Takip ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu Yenice Karakol Komutanlığı ekipleri, T.A.'nın evine dedektör köpeğin de katılımıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sistem ile 15 kök kenevir, 9 kök hasat edilmiş kenevir, 500 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi, esrar öğütücü aparat, iklimlendirme çadırı, 2 adet fan, vantilatör, 2 metre havalandırma borusu, havalandırma motoru, termometre, 2 led aydınlatma sistemi, 3 litre sıvı bitki besleyici, 5 litre pH düşürücü, zamanlayıcı ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmanın dedektör köpeği ile detaylı aramada ise gizlenmiş haldeki bazı uyuşturucu maddeler de tespit edilerek el konuldu. Gözaltına alınan T.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.