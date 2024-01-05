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Çorlu'da Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya hesabından uyuşturucu sattığı kişileri ifşa eden zanlı dahil olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir sosyal medya hesabından uyuşturucu ticareti yapan kişilerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, metamfetamin, uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında, uyuşturucu satan kişileri ifşa eden zanlının da olduğu belirlendi.

Çorlu\'da Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:34
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesabından uyuşturucu sattığı kişileri ifşa eden zanlının da aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir sosyal medya hesabından uyuşturucu ticareti yapan kişilerin paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında 9 adreste yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınandan birinin sosyal medya sayfasının kullanıcısı olduğu ve uyuşturucu sattığı kişileri sayfada ifşa ettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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