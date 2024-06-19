Çorlu'da Uyuşturucu ve Makaron Ele Geçirildi

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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde K.T'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

İş yerinde makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 15 bin makaron ele geçirdi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ç'yi Türkgücü Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.