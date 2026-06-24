Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Yangın: 80 Dekar Buğday Yandı - Son Dakika
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