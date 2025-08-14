Çorlu'da Yangın, Evler Zarar Gördü - Son Dakika
Çorlu'da Yangın, Evler Zarar Gördü

14.08.2025 17:39
Tekirdağ Çorlu'da başlayan yangın, 5 evi ve 1 anaokulunu etkiledi. İtfaiye müdahale ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınında alevler evlere sıçradı. Ekipler yangına müdahale ederken, 5 ev ile 1 anaokulunun zarar gördüğü belirtildi.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'ndeki otluk alanda saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevler yerleşim alanlarında ilerleyip evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ediyor. İlk bilgilere göre, alevlerin sıçradığı 5 ev ile 1 anaokulunda zarar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

17:57
