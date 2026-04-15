Çorlu'da Yol Verme Tartışması: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

15.04.2026 17:13
Çorlu'da yol verme yüzünden tartışma çıkan sürücülerden biri yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte yaşanan ve 1 kişinin tabancayla yaralandığı yol verme tartışmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan U.M.U, S.S. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine getirilen şüphelilerden U.M.U, savcılıktaki ifadecisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda A.C. idaresindeki 48 ACP 47 plakalı hafif ticari araç ile şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın ardından A.C. yoluna devam ederken, diğer sürücü aracıyla takip etmiş, tarafların araçlarını durdurmasının ardından yeniden yaşanan gerginlikte otomobilden ateş açılmıştı.

Olayda A.C, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şüpheliler, olayın ardından kaçmalarına rağmen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
