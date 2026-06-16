Çorlu Kalesi Kazı Protokolü Yenilendi - Son Dakika
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Çorlu Kalesi Kazı Protokolü Yenilendi

Çorlu Kalesi Kazı Protokolü Yenilendi
16.06.2026 09:51
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Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğü, Çorlu Kalesi kazı çalışmaları için protokol imzaladı.

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Çorlu Kalesi'nde yürütülen kurtarma kazısı çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü yenilendi.

Belediye binasında düzenlenen imza töreninde, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük protokole imza attı.

Yenilenen protokol kapsamında, Çorlu'nun önemli tarihi yapılarından biri olan Çorlu Kalesi'nde sürdürülen kurtarma kazılarının kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Sarıkurt, Çorlu Kalesi'nde yürütülen çalışmaların kentin tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliğini sürdürdüklerini ifade eden Sarıkurt, "Yenilenen protokol sayesinde Çorlu Kalesi'nde başarıyla devam eden kazı çalışmaları kesintisiz sürdürülecek. Toprak altındaki tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve kentimizin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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