Çorlu Kaymakamı Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu Kaymakamı Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti

Çorlu Kaymakamı Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Niyazi Erten, İl Sağlık Müdürü Onar'ı ziyaret ederek iş birliği değerlendirdi.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte yürütülen sağlık hizmetleri ile kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Onar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erten'e teşekkür etti.

-İl Emniyet Müdürü Turanlı'dan Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine atanan Fatih Kızıltoprak'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Turanlı, Kızıltoprak'a yeni görevinde başarı dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Kızıltoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turanlı'ya teşekkür etti.

-Marmaraereğlisi'nde kilit taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kilit taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla farklı mahallelerde yol düzenleme ve kilit taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında yolların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Niyazi Erten, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Kaymakamı Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:04:48. #7.13#
SON DAKİKA: Çorlu Kaymakamı Sağlık Müdürünü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.